Feminicidio: envían a la cárcel al hombre que mató a la madre de su exenamorada

El hombre que acabó asesinando a la madre de su exenamorada porque ésta se negaba a retomar la relación, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro, acusado de feminicidio. El hecho se registró el viernes en la zona de Santiago Segundo de El Alto, en La Paz.

El agresor no solo se obsesionó en buscar a su ex, sino que como venganza porque ésta no accedía a verlo, atacó a su madre cuando ella salió de su domicilio tras la insistencia de ver a su hija, buscaba recomendarle que desista en la búsqueda, pero el hombre en vez de oírla la apuñaló, heridas que le provocaron la muerte.

La mujer sin vida se desvaneció en la calle y el sujeto buscando evadir su culpa fingió que había auxiliado a su exsuegra de un accidente, la llevó hasta la Policía en su vehículo y les informó a los oficiales que la mujer había sido atropellada y él buscaba ayudarla; sin embargo, tras revisar a la mujer se percataron que la versión del hombre era falsa, pues detectaron las heridas de arma blanca y procedieron a aprehenderlo.

La exenamorada del agresor indicó que durante todo el viernes el sujeto le enviaba mensajes buscando encontrarse con ella, incluso, el sujeto le ofrecía darle un sombrero como regalo con la excusa de ir a su casa, llamaba insistentemente hasta que finalmente su exsuegra salió a verlo.

"Y le mostré a mi madre los mensajes que él me enviaba, yo no quería verlo, le mentí que estaba de viaje. Mi madre al ver que insistía, no me dejó que salga porque dijo que hablaría con él, pero ella salió y no volvió más", expresó Nicol, la joven de 25 años que hoy llora la muerte de su madre.

La joven dice que ella debía estar en su lugar de su madre, ya que el agresor la buscaba insistentemente a ella, pero el destino cambió todo.

El hombre que hoy guarda detención preventiva por seis meses, en la cárcel de Chonchocoro, continuará siendo investigado y la familia de su víctima insistirán en que éste sea condenado a 30 años de cárcel.

"No me va a devolver ni en 30 años a mi madre, pido a las autoridades que nos den seguridad a mi familia y que él no salga de la cárcel, pido garantías", insistió la hija de la victimada.

La joven recalca que el asesino de su madre fue su enamorado durante muchos años, pero acabó el noviazgo porque la relación era tóxica; sin embargo, a los meses ella logró rehacer su vida, situación que cree que molestó a su ex y tomó venganza hasta quitarle a su ser más querido, su madre.