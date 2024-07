Feminicidios: en seis meses suman 45 víctimas, 63 sobrevivientes y 51 hijos sin padres

En anteriores gestiones

El equipo de profesionales de Voces Libres, que brinda apoyo y asesoramiento legal a las víctimas, asegura que muchas veces pasan por uno de los momentos más difíciles que es comunicar a los niños que su mamá ya no volvería más con ellos . En el caso de Irma, su hija de 14 se quebró en llanto y tuvo que ser sostenida todo el tiempo. La niña de 10 y el niño de 8 también lloraron en brazos de Lirio, la profesional en psicología. Las niñas más pequeñas recibieron el mensaje de que su mami se fue al cielo, pero, por su edad, no comprendieron aún la magnitud de la pérdida.

“Mi hija vivía en una casona que alquilaba cuartos en Tiquipaya. Ahí conoció a Moisés M.P., se hicieron amigos y después intentaron una relación, pero no funcionó. Mi hija me contó que hace seis meses terminó con él porque era un loco celoso y se vinieron a vivir conmigo, pero yo soy chofer, viajo mucho y en mi casa no hay energía eléctrica. Gabriela me dijo que iba a volver a su cuarto alquilado porque su hijito menor necesitaba luz para hacer sus tareas, por eso volvió a ese lugar y ahí me le ha atacado, hay testigos”, declaró Clemente Vásquez, el padre de Gabriela.