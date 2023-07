Fiesta juliana se celebró con autoridades distanciadas y pelea entre gremiales

“Yo no voy a fomentar la disputa, yo trabajo y el gobernador tendría que haber estado en este acto y no está. No es un desplante a mí, no es un desplante al presidente (Luis Arce), sino al pueblo paceño”, lamentó el alcalde de La Paz, Iván Arias, al inicio del recorrido del desfile de teas por el casco viejo de la sede de Gobierno.