FinCEN Files: Investigación del ICIJ y BuzzFeed News, de la que EL DEBER formó parte, es finalista de los premios Pulitzer 2021

Este viernes el equipo de EL DEBER recibió una grata noticia: la investigación de FinCEN Files, comandada por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) y BuzzFeed News, de la que formó parte esta casa periodística junto a un centenar de medios de 88 países; es finalista del Premio Pulitzer 2021 , en la categoría Reportajes Internacionales.

Este proyecto pionero, que expuso el papel de algunos de los bancos más grandes del mundo en el lavado de dinero internacional y el tráfico de mercancías, se basó en 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el ICIJ, la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers, de la que el equipo de EL DEBER también formó parte .

El ICIJ junto a 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países -incluyendo el equipo de investigación de EL DEBER- pasaron 16 meses analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados.

Esta investigación transnacional, que fue publicada a escala global en septiembre de 2020, ha sido reconocida por la Junta Pulitzer de la Universidad de Columbia (EEUU), que organiza este premio y que anunció este viernes a los finalistas.

The #FinCENFiles investigation is a finalist for the 2021 Pulitzer Prize in International Reporting, bringing more acclaim to the groundbreaking project on dirty money flows by @ICIJorg, @BuzzFeedNews and more than 100 other media partners around the world.https://t.co/YU3UY2WzmF pic.twitter.com/DYU0aoD4Re— ICIJ (@ICIJorg) June 11, 2021