Firma que perdió contra BBVA defiende a Bolivia en la demanda de AFP Futuro

Según la página oficial de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), el 17 de junio de 2020, Zúrich Insurance Company Ltd & Zúrich South America Invest AB iniciaron procedimientos de arbitraje contra Bolivia de conformidad con el Artículo 9 del Acuerdo entre la Confederación Suiza y el país sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 6 de noviembre de 1987 y entró en vigor el 17 de mayo de 1991.

Recientemente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia por la nacionalización del sistema de pensiones BBVA Previsión y estableció una indemnización de $us 105 millones.

Aunque ya se advirtió que no es posible una apelación, el Gobierno insiste que el fallo es parcial , toda vez que hay recursos de impugnación que hará conocer la Procuraduría.

“Los $us 105 millones que ha fallado el Ciadi no ha causado daño económico al Estado, todavía. La Procuraduría está asumiendo todas las medidas procesales, además es un fallo parcial porque no está concluido, aún hay recursos de impugnación que se pueden plantear a un tribunal de esta naturaleza y, de esa manera generar certidumbre a la población”, sustentó el senador Rubén Gutiérrez, del oficialista MAS.