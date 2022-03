Firman convenio para que expedientes judiciales puedan ser revisados desde el celular

Escucha esta nota aquí

Los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, de Gobierno, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y el Órgano Judicial, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá crear una plataforma única de gestión de causas.

La iniciativa tiene el objetivo de profundizar el uso de tecnologías de información en trámites judiciales. "Los expedientes van a estar accesibles desde el celular", indicó el ministro Iván Lima.

El mismo establecerá las condiciones técnicas, operativas y normativas para definir el nuevo modelo de gestión judicial y la implementación de una plataforma única de gestión de causas para todas las materias del Órgano Judicial en el marco del gobierno electrónico.

“Es un problema estructural que no hayan hablado los sistemas informáticos para permitir que se libere irregularmente a feminicidas y a gente que ha cometido delitos, eso no volverá a ocurrir, el sistema informático no lo permitirá”, señaló la autoridad.

El acuerdo:





Actualmente el desarrollo normativo en materia tecnológica y digital, promueve la incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales y a la prestación de sus servicios.

El sector de la justicia no es ajeno a esta realidad, ya que desde las diferentes instituciones que forman parte del sistema de justicia se han generado varias iniciativas, como el “Proyecto de Justicia Digital”, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia a finales de la gestión 2020, que tenía como finalidad, coadyuvar en la implementación de la Ley 1173, respecto al Desarrollo de un Sistema de Gestión de Causas, entre otros aspectos.

También se desarrollaron sistemas informáticos como Justicia Libre, IANUS, SIREJ, ÉFORO SIPENBOL, TEMIS, SINAREP, SSCJA y CICERO, entre otros que han sido concebidos en cada una de sus instituciones como soluciones tecnológicas capaces de lograr un mayor relacionamiento con la población, fomentar la participación ciudadana, promover la transparencia y en general brindar un servicio judicial más eficiente.