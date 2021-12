Fiscal de Tarija dice que su ideología es una “cuestión personal” y pide que la dejen trabajar

Escucha esta nota aquí

La fiscal Departamental de Tarija, Elizabeth Gutiérrez, pidió este viernes que se la deje trabajar, ante los cuestionamientos que surgieron ante su designación, tras fungir como exministra de Justicia de Evo Morales en 2014.

La abogada evitó referirse al tema de la reelección, aunque sostuvo que sí procesaría al expresidente y actual jefe del MAS, si existiera alguna denuncia en su contra. También dijo que el tema de su ideología política es “personal”.

“Esas son cuestiones personales, las ideologías que uno puede tener (…) Obviamente (investigaría), son cargos que uno tiene, no solo a él (Evo Morales), sino a cualquier persona, es una obligación del Ministerio Público ante cualquier denuncia, iniciar la investigación. Si existen los indicios se lleva adelante la investigación”, afirmó.

La mujer, que antes era parte del Consejo de la Magistratura, enfatizó que “el primer requisito que nos exigen es el certificado de no tener ninguna militancia política. Yo ya respondí que no tengo ninguna militancia, si alguna oportunidad ocupé el cargo de ministra, fue en 2014, y desde esa fecha no ocupé ningún cargo político, pero sí ocupé varios cargos en el Órgano Judicial”.

Su antecesor, Wilson Tito, dimitió denunciando “presiones políticas” y Gutiérrez exige que se le permita ejercer su labor. “Déjenme trabajar, después realizan los cuestionamientos, lo primero es que me dejen trabajar, los hechos son los que hablan, yo voy a demostrar la objetividad, transparencia, legalidad con la que voy a trabajar”, acotó en entrevista con radio Compañera.

“Aseguro que mi trabajo se enmarcará totalmente a lo que establecen nuestras normativas, ese es mi compromiso, trabajar de manera transparente e imparcial. Que digan que tengo o no una línea política ya es una presión, pero yo voy a continuar con mis labores competentes a lo que es un cargo para el que me han asignado, no tenemos por qué dejar que situaciones externas influyan en nuestro trabajo”, concluyó.