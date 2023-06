Fiscal del caso ‘coimas millonarias’ habla de 15 entregas de dinero y un viceministro implicado

Al menos 15 entregas de dinero de Claudia Cortez al ex ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz , es lo que contabilizó en la declaración de la testigo clave del escándalo de corrupción que sacude al Gobierno. Asimismo apareció el nombre del viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda, a quien el fiscal dijo que se lo citará en caso de encontrar mayores elementos.

“Efectivamente, se habría realizado entregas en diferentes lugares, no hay una única fecha, no hay una única forma de entrega de dinero, se realizaba de forma directa, en efectivo, a través de transacciones, o también a través de transferencias a personas que la misma ex autoridad señalaba. Hay un aproximado de 15 entregas, es un estimado”, dijo el fiscal Franklin Alborta, encargado de investigar este caso.