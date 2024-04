Fiscal general advierte que la investigación del caso Banco Fassil todavía demorará

Un caso complejo

De acuerdo con la versión del fiscal general: "La comisión de fiscales llevan adelante la investigación de manera objetiva y autónoma. Ellos determinarán la pertinencia de la investigación de ciertas personas. Nosotros no tenemos una lista definitiva sobre las personas que deben ser citadas como testigos o investigados, es en función a la pertinencia de la información que puedan brindar estas personas".



Para Lanchipa, se debe tomar en cuenta la complejidad del caso, porque "no solo involucra cuatro personas, son varias personas que son objeto de investigación. El objeto de investigación de una entidad financiera también involucra un grado de complejidad alta, eso hace que el proceso no sea como un hurto, sino amplia".