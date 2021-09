Fiscal General dice que solo Tuto se acogió al indulto y espera decisión de la Asamblea sobre el juicio a Mesa

Escucha esta nota aquí

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este miércoles que solo el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga se acogió al indulto que dispuso el Gobierno en 2018, y no así Carlos Mesa, quien será procesado por el caso Quiborax.

La autoridad del Ministerio Público aguarda la decisión que tome la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el juicio de responsabilidades contra el jefe de Comunidad Ciudadana (CC).

“Tenemos la información que la comisión aprobó la autorización del enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, que fue remitido al pleno de la Asamblea Legislativa por el caso Quiborax. Estamos pendientes de que el pleno de la Asamblea Legislativa tome la decisión si autoriza o no el procesamiento a través del juicio de responsabilidades, entre tanto, nosotros no podemos manifestarnos, estamos simplemente pendientes de la decisión de la Asamblea Legislativa”, dijo.

Lanchipa manifestó que “el indulto que emitió el Gobierno no es obligatorio, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y esto implica que no estaban de acuerdo con en esa amnistía, ellos han manifestado que no iban hacer uso de ese derecho. Entendemos que uno de los que accedió hizo uso de ese derecho, fue el expresidente Jorge Quiroga”.

La Procuraduría General del Estado denunció a Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por el caso denominado Quiborax, que surge de la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni (Potosí) en 2004.

Al respecto, el exmandatario sostiene que defendió los intereses del Estado y que las exautoridades del MAS son responsables de la derrota en el proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que dispuso el pago de 42.6 millones de dólares a favor de la firma chilena.