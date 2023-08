Fiscales dicen que “van por delante y sin protección” en la pesquisa contra Marset

“Hay varias hipótesis que estamos manejando y no descartamos ninguna. Esta persona estuvo bien protegida con elementos de seguridad” , dijo Álvarez el lunes en un contacto con la prensa.

“Seguimos con las investigaciones, desde el mismo día en que se entabló este caso. En efecto, hay 30 días en los que se trabajó arduamente y se va a seguir trabajando. No hemos conseguido el resultado esperado de la detención (de Marset), pero eso no quiere decir que no sigamos investigando”, dijo el fiscal Julio Porras, uno de los investigadores que fue asignado a este caso.