Fiscalía acusó a Camacho por sus ‘contactos’ con militares y omitió el origen de la crisis

El documento, al que tuvo acceso este medio, no tomó en cuenta el origen de esos sucesos. Morales se postuló a las elecciones nacionales a pesar de las limitaciones constitucionales que no reconocen la “reelección indefinida” y del voto ciudadano que rechazó su postulación a través del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F). El expresidente se basó en un dictamen del Tribunal Constitucional que pidió que se validen sus “derechos políticos”. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que ese no era un derecho que deba ser protegido.