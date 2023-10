Fiscalía acusó formalmente a Camacho por el caso ‘decretazo’

El caso fue activado por una denuncia del asambleísta departamental Clemente Ramos (MAS), quien pidió sancionar al gobernador por no haber designado al vicegobernador Mario Aguilera, como autoridad interina en ocasión de viaje que cumplió a Brasil en marzo de 2022.

Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.

“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba, pero esa situación fue subida a la Gaceta y no debió haber ido”, aseveró en aquella oportunidad.