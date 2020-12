Fiscalía admite denuncia contra Camacho y este acusa persecución jurídica

Escucha esta nota aquí

El ex dirigente cívico, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho Parada; el excomandante en Jefe de las FFAA, Sergio Orellana Centellas; el excomandante de la Armada, Flavio Arce San Martín; el también ex comandante general de la Policía, Vladimir Calderón Mariscal y el ex comandante de las FFAA, Williams Kaliman Romero, son los primeros acusados por la denuncia de la ex diputada Lidia Patty, quien logró que la Fiscalía de La Paz admita su denuncia e inicie el proceso.





“Nosotros somos denunciantes y seguro ahora se hará las citaciones a medida que avance la investigación, puede que se amplíe contra otros responsables; ahora olvidamos poner al comandante de la FAB, porque él autorizó la salida de aviones, en función de todo eso se convocarán a declaraciones”, dijo el abogado, Jorge Víctor Altamirano, quien es patrocinante de este caso.





Hace tres días, la exparlamentaria del MAS presentó la denuncia contra los seis uniformados y cívicos por los delitos de conspiración; la Fiscalía paceña rechazó la denuncia y dijo que no estaba fundamentada de manera correcta; entonces Lidia Patty subsanó las observaciones y la volvió a presentar. “Esta mañana han aceptado a las 10:00 y hay que seguir”, fue lo que dijo la exdiputada.





Casi de inmediato, el excívico lanzó su respuesta a través de redes sociales y dijo que no fue notificado con este proceso y aseguró que, si es enjuiciado, no huirá del país, tal como lo hizo Evo Morales, después del 10 de noviembre de 2019.





“Niego enfáticamente, además, haber participado en algún golpe de Estado, es más, en Bolivia en noviembre del pasado 2019 no existió golpe de Estado, solo existió un pueblo que se rebeló ante un descomunal fraude electoral, reconocido por el propio Evo Morales que anuló las elecciones; existió además la renuncia del Presidente y operó una sucesión constitucional”, dice parte de la nota del ahora candidato a la Gobernación.





Su agrupación, Creemos, también se pronunció y con similares conceptos denunció una “persecución jurídica” en contra de su líder y de su padre, y llamó a estar alertas ante cualquier acción del Gobierno. La nota se dirige al Presidente y dice que está ante una disyuntiva: "o gobierna en democracia, o deberá estar dispuesto a encarcelar a todo un pueblo, porque no daremos un paso atrás en defensa de la legalidad".

Llamadas y dinero





El abogado Altamirano dijo que ellos pedirán revisar el historial de llamadas telefónicas para el cruce respectivo; luego revisar las cuentas bancarias de los acusados, porque en ese entonces se dijo que hubo pago de dineros.





Esa misma investigación solicitarán para el ex cívico de Santa Cruz, porque en su opinión hay demasiadas evidencias que hacen ver que hubo manipulación de las FFAA y de la Policía para que se consolide la ruptura del orden constitucional.





“Ellos (Luis Fernando Camacho y José Luis Camacho Parada) han activado todo, han dicho que negociaron con las FFAA, con la promoción de Orellana, también con la de Kaliman, han usado a las FFAA y a la Policía”, dijo Altamirano.





Dijo que en determinado momento se tendrá que saber incluso, quién abrió la puerta de palacio de Gobierno para que ingresen, él y sus allegados. En su opinión debe ampliarse la investigación en contra de los exministros de Jeanine Áñez porque fueron parte de todo el entramado para acceder al poder.





