Fiscalía confirma que el gobernador de Santa Cruz y su padre son citados a declarar la siguiente semana

Sin especificar el lugar de declaración, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado ‘golpe I’, determinó convocar la siguiente semana al expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca y su padre José Luis Camacho Parada para que declaren en calidad de denunciados por los hechos registrados el año 2019.









“La Comisión de Fiscales elaboró un cronograma de citaciones y entiendo que la convocatoria es para Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, ambas declaraciones están programadas para la siguiente semana, la Comisión de Fiscales será la que defina dónde prestarán su declaración”, declaró Lanchipa a los medios de comunicación.





El excívico y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho fueron denunciados por la exdiputada Lidia Patty, dentro del proceso ‘golpe I’ por los supuestos delitos de conspiración y desestabilización, durante las elecciones de noviembre de 2019.





El proceso investigativo también alcanza al excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kalimán y al excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón.





La primera autoridad del departamento, Luis Fernando Camacho, dijo que no fue notificado por los fiscales y que escuchó declarar a las autoridades que él sería el último en ser convocado y ahora espera que todos los sindicados declaren antes que lo convoquen.



“En un inicio dijo, si no me equivoco el fiscal general o el ministro de Justicia, que iba a ser yo el último en declarar, que esa era la finalidad, entonces, asumo que vamos a esperar a que todos terminen su declaración para que me notifiquen y yo no tengo problema para ir a declarar”, dijo ante los medios de comunicación.







