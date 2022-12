Fiscalía de La Paz desconoce cómo se aprehendió a Camacho y pide imaginar qué pasaría si declaraba en Santa Cruz

“No tengo ninguna información sobre cómo ha sido la forma de la ejecución de este mandamiento de aprehensión, sin embargo, se nos hizo conocer el acta de aprehensión y he tenido una entrevista con el señor Luis Fernando Camacho, me ha indicado que no ha pasado situación mayor, que él está en un estado de salud estable, se han apersonado médicos particulares de confianza del señor Camacho, médicos de la Defensoría del Pueblo, del IDIF y otros médicos, a solicitud del señor Camacho, se ha hecho la evaluación y han señalado de forma uniforme que él se encuentra estable y no tiene ningún tipo de lesiones”, justificó el representante del Ministerio Público.