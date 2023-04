Fiscalía de Puno cita a declarar a Evo Morales

El expresidente Evo Morales fue citado por la Fiscalía peruana a declarar, vía virtual, el pasado 7 de marzo, pero no asistió, por lo que esa declaración ha sido reprogramada para el próximo miércoles 10 de mayo. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) es investigado en el vecino país por el delito de atentado contra la integridad nacional.

El abogado peruano Andy Carrión, que habló con el medio Perú21, explicó que si Morales no asiste a esta segunda citación “su situación se complicará” porque la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición debido a que el investigado estaría obstaculizando el accionar de la justicia.

El abogado de Evo Morales en Perú, Raúl Noblecilla, no descartó que su defendido no se vuelva a presentar porque este caso, arguyó, constituye “una persecución política” donde la sentencia ya estaría escrita. Morales también fue declarado persona no grata por el Congreso peruano.