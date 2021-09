Fiscalía desestima la denuncia contra el periodista Carlos Quisbert

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía emitió una resolución en la que desestima la denuncia presentada contra el periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, arrestado ayer, mientras cubría el accionar de la Policía Boliviana en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca).

Gabriel Quiroga, abogado del reportero, informó sobre la decisión del Ministerio Público, que no encontró elementos suficientes para abrir la causa, ante la denuncia de una supuesta agresión a un uniformado y daños a su motocicleta.

“La Fiscalía ha emitido una resolución el día de ayer en la que desestima el caso. El primer filtro que tiene la Fiscalía determinó que no existen elementos suficientes como para abrir siquiera una causa. No es que la causa ha entrado y se ha investigado, sino que por la falta de evidencias no llegó a ingresar en el primer filtro”, dijo el jurista a radio Compañera.

Quisbert fue reducido por al menos seis uniformados mientras realizaba su labor periodística. Un teniente lo atropelló con el motorizado, fue detenido, enmanillado y le rociaron gas pimienta en el rostro cuando estaba arriba de una camioneta policial.

El comunicador fue liberado ayer por la tarde, tras permanecer varias horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y es la quinta víctima de agresiones a periodistas en menos de una semana.

Diferentes instituciones deploraron el comportamiento de la Policía durante el conflicto, instando a que se garantice la libertad de prensa y la seguridad de los trabajadores que cubren el conflicto entre los cocaleros de los Yungas.