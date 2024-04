Fiscalía dice que imputación a Edgar Villegas por instigación pública a delinquir no amerita detención preventiva

La Fiscalía Departamental de La Paz informó este lunes que la imputación formal contra el ingeniero Edgar Villegas p or el delito de instigación pública a delinquir no amerita detención preventiva.

La fiscal coordinadora Nilda Calle explicó que la investigación contra Villegas se inició a raíz de una denuncia presentada por el diputado 'evista' Renán Cabezas, quien señaló que el ingeniero de Informática habría realizado publicaciones en la prensa y convocado a la población a movilizarse tras las elecciones generales de 2019, bajo la aseveración de un supuesto fraude electoral. Calle aclaró que el delito de instigación pública a delinquir tiene una pena de un mes a un año de privación de libertad, por lo que no amerita la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva. "La imputación formal ha sido emitida como una medida cautelar de conocimiento al juez. No se ha solicitado ningún tipo de medidas en contra de la persona", dijo Calle. Asimismo, la fiscal coordinadora señaló que el Ministerio Público no realiza persecuciones políticas , sino que lleva adelante procesos de investigación "respetando los derechos y garantías de las personas".

“Como Ministerio Público nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios iniciamos la investigación como en este caso (...) no se ha aprehendido a nadie injustamente, no se vulneró derechos ni garantías, mucho menos ha emitido una sentencia ejecutoriada sin un debido proceso”, dijo la fiscal.

Por su parte, el ingeniero Villegas, quien aún no ha sido notificado formalmente de la imputación, rechazó los cargos en su contra y se declaró perseguido político.



"Lo que están buscando es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia. Esto no es contra Edgar Villegas, esto es contra toda la ciudadanía", afirmó en conferencia de prensa.



Villegas sostiene que el proceso en su contra es una represalia por haber revelado las irregularidades en las elecciones de 2019. "Aunque encarcelen a la mitad del país, no van a lograr cambiar la historia. Nosotros hemos vivido en carne propia, nadie nos ha contado. La verdad es única e inmutable, no van a lograr cambiarla", sostuvo.