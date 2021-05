Fiscalía dice que incendio en la casa del gobernador de Chuquisaca fue por un corto circuito; Condori rechaza estas investigaciones

Escucha esta nota aquí

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este lunes que, de acuerdo a las investigaciones de la Policía de Bomberos, el incendio registrado en la casa del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, fue causado por un corto circuito. Sin embargo, Condori rechazó estas indagaciones preliminares.



“Como Ministerio Público hemos activado las investigaciones necesarias y las pericias correspondientes para poder establecer con claridad si tenemos materia justiciable o no, en este entendido y de acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos, se determinó que para el desarrollo de este incendio no intervino mano humana y se trataría de una falla mecánica posiblemente por un cortocircuito. Preliminarmente descartamos la posibilidad de cualquier tipo de atentado al inmueble del gobernador”, explicó Quispe.

Según el informe policial, fue la madrugada del 29 de mayo, cuando se registró el incendio en dos habitaciones de la casa de la autoridad departamental, ubicada en la zona Alto Sucre. Durante el siniestro no se registraron daños personales, pero sí materiales de consideración.

El mismo día del hecho, la Fiscalía inició las investigaciones y precintó la vivienda quemada con la finalidad de realizar los peritajes correspondientes. Quispe dijo que este informe preliminar de los bomberos está siendo analizado por el fiscal asignado al caso, para confirmar si se trató de un corto circuito.

Por su parte, el gobernador Damián Condori, en conferencia con los medios de Sucre, rechazó estas investigaciones preliminares, argumentando que no existían malas conexiones eléctricas en su casa y dijo que no descarta que el fuego haya sido originado por alguna persona.

“Ya tengo algunas imágenes de cámaras, no ha sido corto circuito (…) No cuadran las informaciones que está manejando el Gobierno. Como no soy de su partido, obviamente para ellos esto va a pasar por alto”, señaló Condori.

Asimismo, la autoridad departamental dijo que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público y adelantó que ordenará una investigación particular del siniestro para conocer su origen de manera imparcial.

