Fiscalía dice que seguirá con las investigaciones y deja en manos de la Cancillería entrega de salvoconductos a ex-autoridades del MAS

El Fiscal Departamental de La Paz, Marco Cossío, afirmó este lunes que seguirán con las investigaciones contra las exautoridades del MAS, pese a que en las últimas horas se anularon las órdenes de aprehensión en su contra, tal el caso de Héctor Arce y Evo Morales.

La autoridad explicó que esas decisiones judiciales surgen de acciones de libertad sobre las que no se puede apelar y que solo pasan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.

“Nosotros siempre hemos actuado en el marco de la legalidad, de la objetividad, entonces, nos regimos a esto y obedeceremos las decisiones constitucionales”, enfatizó el titular del Ministerio Público paceño.

En las últimas horas fueron anulados los mandamientos de apremio contra el exministro de Justicia, por el caso fraude electoral, y hacia el exmandatario, por el denominado caso terrorismo.

“La comisión de fiscales analizará, tenemos que continuar con las investigaciones en todos los casos. Estamos en etapa investigativa, tenemos que respetar los plazos y procedimientos constitucionales”, recalcó Cossío.

Respecto al anuncio del presidente electo, Luis Arce, de entregar salvoconductos a las exautoridades del MAS procesadas por distintos motivos y que permanecen refugiadas en la residencia diplomática mexicana, el fiscal afirmó que ese acto “no depende de nosotros, pero la tramitación de un salvoconducto no establece que no haya procesos, nosotros actuaremos de forma objetiva”.