Fiscalía dice que Zhengyuan ‘lavó’ el dinero de la supuesta coima a la ABC y lo recaptura

En esta nueva denuncia, se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y justamente la empresa Chec, cuyo representante legal es Jin Zhengyuan, “quien es investigado junto con otros servidores públicos de la ABC por presuntos hechos de corrupción referido a la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez”.

En su declaración, leída por el ministro Lima en su conferencia de prensa, Aguilar Suxo señaló que “el señor Jin Zhenyung me llamó en el mes de febrero de 2022 indicándome que le habían dado mi número y me indicó si le podía hacer una factura por el monto de Bs 9.396.000, según ese detalle la preparo. Luego me indicó que en días siguientes me iba a contactar. Es así que se hace efectivo en fecha 4 de marzo de 2022. Me llama el señor Zhengyuan, me dice que debíamos cobrar los cheques. Cuando nos encontramos en el Banco Bisa de El Prado me entrega los cheques, porque estaban a nombre de su empresa”.