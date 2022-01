Fiscalía emite orden de aprehensión en contra de exalcalde Revilla

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión en contra del exalcalde, Luis Revilla, para que declare sobre el caso de la compra de los buses Pumakatari. La exautoridad había acudido dos veces a la Fiscalía a declarar y no fue atendido.





“Manda y ordena: a cualquier miembro de la Policía Nacional y/o cualquier funcionario público de todo el territorio nacional, aprehenda y conduzca a: Luis Antonio Revilla Herrero, a objeto de que sea puesto ante la Fiscalía especializada anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas, delitos aduaneros y tributarios de La Paz”, señala el documento.





Revilla fue denunciado por el controvertido abogado Jesús Vera, en octubre de 2021 por una supuesta compra irregular de los buses chinos PumaKatari. Vera estaba acusado de ser uno de los autores de la quema de 63 buses en los conflictos de 2019, pero fue exonerado de culpa por la Fiscalía luego de que el MAS tomó el Gobierno.





La exautoridad radica en la ciudad de Santa Cruz, desde donde se trasladó a La Paz para declarar por esta nueva denuncia, así lo reflejó el lunes cuando Vera había manifestado que pediría la aprehensión del exalcalde por no presentarse a las citaciones.





“Me presenté voluntariamente 2 veces en los últimos diez días y no me tomaron la declaración. Ahora estoy delicado de salud y lo he explicado a los fiscales, quienes han negado postergar la declaración de hoy (lunes), incluso pedí que el IDIF-Santa Cruz me haga una valoración. Todo fue negado”, protestó Revilla en su cuenta personal @LuisRevillaH.





Según la denuncia de Vera, el daño económico al Estado fue de Bs 26 millones en la adquisición de los buses. Revilla explicó con detalles todo el proceso de compra y recordó que cuando estuvo de alcalde, el Gobierno “instaló” una oficina de la Contraloría General del Estado (CGE) en edificio edil, equipo que realizaba auditorías permanentes a todas las compras del municipio paceño.





Asimismo, dijo que la denuncia del dirigente no significa otra cosa que una estrategia para no responder por la quema de los 63 buses, destrucción que fue archivada por la Fiscalía. El incendio en los garajes de la Alcaldía de La Paz en la zona de Chasquipampa se produjo el 10 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.





