Fiscalía identifica a 13 exautoridades del anterior Gobierno para ser aprehendidas

La Fiscalía tiene acusación contra seis militares, un policía y seis civiles que deben ser llevados ante la justicia. Así lo refiere el memorial de imputación del Ministerio Público en contra del almirante Flavio Arce San Martín, cuya audiencia cautelar se realiza en este momento.





Los militares acusados por los fiscales son: General de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara; General de División Aérea, Jorge Elmer Fernández Toranzo; Vicealmirante Palmiro Gonzalo Jarjury Rada; almirante Flavio Gustavo Arce San Martín; General de Ejército Jorge Mendieta Ferrufino y General de Ejército, Williams Kaliman Romero. En esta nómina también figura el general de Policía, Yuri Calderón.





Entre los civiles acusados están Jeanine Áñez Chávez, Arturo Murillo Prijic, Yerko Nuñez Negrete, Luis Fernando López Julio, Álvaro Guzmán Collao y Álvaro Coimbra Cornejo. Aunque la acusación relata los hechos con la presencia de Luis Fernando Camacho y José Luis Camacho, estos no figuran en la nómina de los acusados y el Ministerio Público solo pide la aprehensión de las otras 13 personas.





Hasta el momento, la justicia aprehendió al Almirante Flavio Arce San Martín, quien fue Comandante General de la Fuerza Naval Militar en el momento en el que Williams Kaliman Romero pidió la renuncia de Evo Morales en una conferencia de prensa.





La denuncia





Mientras se realiza la audiencia de Arce San Martín, las autoridades aprehendieron a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, de Energías y Justicia, respectivamente. Ambos están en oficinas policiales y deben trasladarlos a La Paz porque la denuncia se realizó en la sede de Gobierno.





La cantidad de personas acusadas era de seis y correspondían a la denuncia de la ex diputada Lidia Patty, pero las investigaciones llevaron a identificar a otros jefes militares y exautoridades del Gobierno de Jeanine Áñez que participaron de lo que el Ministerio Público afirma, que se trató de un golpe de estado.





Desde el miércoles se conoció la aprehensión del ex comandante de la Armada y poco después de las órdenes de aprehensión de los otros exjefes militares. La Policía realiza operativos para dar con el paradero del ex comandante de esa entidad, General Yuri Calderón y del ex comandante en jefe de las FFAA, general Williams Kaliman Romero, de quien se cree que su última ubicación fue en el departamento de Santa Cruz.





​