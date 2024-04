Fiscalía imputa a 11 exaltos cargos de YLB, implicados en compras y trabajos deficientes

EL DEBER accedió a la imputación de la comisión de los fiscales y se puede constatar que los acusados son : José B. C., exdirector de operaciones; Víctor R.P., exjefe de obras civiles; David R.M., exresponsable de obras civiles; Edwin U.Y., exjefe planta; Paula G.R., representante de la empresa Gerimex SRL; y Carlos A.Q.

La encargada de la impermeabilización de las piscinas con esa geomembrana fue Gerimex SRL , cuya representante es una de las acusadas. Según el informe, en 2016 hubo una prueba que no debió realizarse con las piscinas que estaban forradas con la membrana de 050 mm.

Al margen de la prueba , el propio informe señala que las piscinas fueron sometidas a una reimpermeabilización, pero el problema es que no había agua y por eso se resquebrajaron y quedaron inutilizadas.

“Una vez entregadas no fueron puestas en operación de forma inmediata, debido a la falta de las Redes de Bombeo y Bombas para Trasvase (diferentes fases de bombeo) que alimentaban las líneas de las piscinas, mismas que fueron entregadas meses y años posteriores desde su impermeabilización, no habiéndose efectuado ninguna acción orientada a la protección de los geo sintéticos; por tal motivo, la exposición a los rayos solares, se constituye en un factor adicional que generó piscinas no operables, más aún cuando pesaban de manera antelada los dos primeros factores”, señala la imputación.