Fiscalía imputa a general Mendieta y lo manda a cautelares

Escucha esta nota aquí

El ex Comandante General de Ejército, General, Pastor Mendieta Ferrufino, fue enviado a audiencia de medidas cautelares y se realizará mañana antes de mediodía. La exautoridad castrense fue acusada de tres delitos, sedición, conspiración y terrorismo, al igual que su camarada, Flavio Arce San Martín.





Según la acusación de los fiscales, el excomandante fue parte del grupo de militares que el 10 de noviembre de 2019 “sugirieron” la renuncia de Evo Morales y violentaron la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que prohíbe a los uniformados deliberar.





El Ministerio Público tiene pendiente tomar las declaraciones de los otros cuatro jefes militares que estuvieron ese día en la conferencia de prensa, se trata de los generales Palmiro Jarjuri Rada, Jorge Terceros Lara, Jorge Fernández Toranzo y Williams Kaliman Romero. El Almirante, Flavio San Martín ya está con detención preventiva.





La Fiscalía considera que estos jefes militares y otros seis civiles fueron participes para deponer del cargo, al expresidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Los militares son acusados en el grado de autores.





Los fiscales creen que existe el peligro de fuga porque el excomandante se ausentó a cuatro países. Asimismo, ven peligro de obstaculización porque puede destruir las pruebas e influir sobre personas que fueron parte de estos sucesos.





Este caso se deriva de la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien acusó a los jefes militares y a dirigentes políticos de conspirar para derrocar del cargo de presidente a Evo Morales. Ahora la exlegisladora ya anunció que ampliará su acusación en contra de otros líderes políticos.





La Policía está en busca del vicealmirante Palmiro Jarjuri Rada, el ex comandante de la Fuerza Aérea, General Jorge Terceros Lara; el ex inspector general de las FFAA, General Jorge Fernández Toranzo y el ex comandante en Jefe de las FFAA, General Williams Kaliman Romero.