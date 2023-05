Fiscalía inspecciona el ex colegio Juan XXIII donde trabajó el padre Alfonso Pedrajas, acusado de abuso sexual a menores de edad

A través de un diario, el sacerdote conocido como 'Pica' y perteneciente a la Compañía de Jesús, confesó las atrocidades que cometió cuando estuvo en Bolivia y fungió como director del mencionado establecimiento educativo que funcionaba como internado en 1971.



En dichas memorias que fueron publicadas el 30 de abril por el diario EL PAÍS, el entonces respetado religioso confesó que abusó de varios menores y adolescentes cuando era profesor en varios colegios de América Latina, y en Cochabamba contabilizó al menos 85 víctimas, aunque no se descarta que sean más.



También relató cómo la orden (al menos siete superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles) encubrieron sus delitos y las denuncias de algunas víctimas.



Al respecto, la mañana de este viernes 5 de mayo, el sacerdote Provincial de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, se presentó a brindar su declaración ante la Fiscalía en calidad de testigo por el caso Alfonso Pedrajas.



Fueron cuatro horas que duró la declaración del sacerdote en el Ministerio Público. Al salir, ratificó su compromiso de coadyuvar en el esclarecimiento del caso, respondiendo a los requerimientos de la justicia.



Sostuvo que es el más interesado y afirmó que la denuncia no puede quedar en la “impunidad”.



“Indudablemente, no debe quedar impune y muestra de ello (es) que estoy aquí haciendo lo que la justicia me pide”, dijo Mercado.



Precisó que si lo citan en La Paz, ahí estará, y si lo convocan a Cochabamba, también asistirá porque el espíritu es contribuir en todo momento con la justicia para que de forma transparente se avance en el proceso.



Señaló que los jesuitas suspendidos no tienen una acusación directa ni del periódico -que difundió la información sobre el diario de Pedrajas- ni de la Justicia, “eso está sujeto a investigación, pero para dar claridad y garantizar las investigaciones, la Compañía de Jesús ha procedido de esa manera, en transparencia”.



Finalmente, señaló que “como en toda familia”, exigió a la justicia que deje en buen estado a la Compañía de Jesús, porque si bien las denuncias de abuso sexual consternan al país, también “acontecen muchas cosas buenas en la obra”.