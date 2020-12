Fiscalía investiga al exdirector del Segip y va tras el exviceministro de Justicia

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía de La Paz decidió iniciar una investigación en contra del ex director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Mauricio Fernández Méndez, por haber suministrado las fichas kardex de 592 ciudadanos bolivianos sin que exista un proceso.



Estas pesquisas pueden ampliarse al ex viceministro de Justicia, Guido Melgar, quien fue el que informó que había un proceso de investigación contra esta cantidad de personas.





“De acuerdo a normas y reglamentos internos que tiene la institución, estas solicitudes no pueden ser enviadas si no existe un procedimiento previamente a cumplir, en ese sentido, el Ministerio Público, a través de la denuncia que ha hecho el ministerio de Gobierno, abrió el caso en contra de este ex funcionario, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, dijo el Fiscal Ruddy Terrazas.





El 8 de enero de este año, el director general de Lucha Contra la Corrupción, del ministerio de Justicia, Mathías Kutschel, informó que la administración de Jeanine Áñez decidió investigar a “592 exautoridades de la gestión de Evo Morales y sus familiares”, por presuntos actos de corrupción. Once meses después se conoció que en esa lista figuraban periodistas, dirigentes y hasta menores de edad.





Terrazas dijo que estas 592 personas pasan a constituirse en víctimas y podrán ser citadas a declarar porque se violentó el derecho a la confidencialidad que tienen las personas. El Segip es la entidad que recaba todos los datos personales de los ciudadanos cuando se acude a sacar o renovar la cédula de identidad.





La denuncia fue presentada por el ministro de Gobierno el 14 de diciembre, una semana antes del receso judicial, el tiempo alcanzó para que el caso tenga un juez a cargo y la Fiscalía inicie las investigaciones. El fiscal dijo que otro de los factores para demorar las pesquisas fue el cambio de destino de varios investigadores de la Policía.





Competencias





Según la explicación del fiscal, el ex viceministro, Guido Melgar, no tenía tuición ni autoridad para solicitar un reporte del Segip sobre información de personas particulares. Dijo que hay funcionarios que recibieron esa documentación y también serán citados. Todos esos elementos son considerados como “indicios” por la Fiscalía y por los cuales decidió abrir el caso.





Las autoridades evaluarán la participación del exviceministro en función de las declaraciones que realice el personal, que será convocado después de la vacación judicial, que concluye el 2 de enero de 2021.

