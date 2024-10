Fiscalía niega que Lanchipa hubiera sido invitado a una entrevista internacional sobre el escándalo de Evo

De acuerdo con el periodista Fernando Del Rincón, el fiscal general, Juan Lanchipa suspendió a último momento la entrevista que había pactado con él, en su programa Conclusiones, sobre el escándalo que involucra al expresidente Evo Morales. Aunque desde la Fiscalía General indicaron que la invitación era falsa y que no se había pactado nada.

“Había una ventana de oportunidad para que estuviera hoy conmigo aquí el fiscal (Juan) Lanchipa, pero al final, pues no se dio; ahora quiero planteárselo claramente, sí yo soy siempre muy transparente, en el mensaje que nos envía (Lanchipa) en algo tiene razón, la Fiscalía nos dice: ‘la situación ha cambiado y no, no va a haber entrevista por el momento’”, dijo Del Rincón en su presentación del programa Conclusiones.