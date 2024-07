Fiscalía notificó al tiktoker Rubén Blanco, por delitos de racismo y discriminación

La denuncia se basa en un video que Blanco publicó en TikTok, en el que afirmó: " Los mineritos son una vergüenza para Bolivia, demuestran suciedad; esa danza de los mineritos son mugrosos, mugrosísimos". En la grabación, también aseguró: "Yo jamás bailaría esa danza. Que me mencionen en esas danzas es un insulto. Danza de ropavejeros, danza de basureros, de recoge basura".

Sin disculpas del tiktoker

Hasta el momento, el tiktoker no pidió disculpas por sus declaraciones; al contrario, las defendió y llamó "insignificantes" a los denunciantes . Asimismo, aclaró que no habló del trabajo de los mineros, sino de la danza.

"Que se quejen a quién quiera, la ley no les va a hacer caso. No les voy a hacer caso, voy a seguir diciendo lo que yo quiera", advirtió Blanco. "Hablé de la danza, no de los trabajadores ni de Potosí. ¡Viva la libertad de expresión!", posteó Blanco en sus redes sociales.