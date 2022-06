Fiscalía pide 15 años de cárcel para Jeanine Áñez por el caso 'Golpe II'

Escucha esta nota aquí

El Ministerio Público pide 15 años de reclusión para la expresidenta Jeanine Áñez por el caso 'Golpe II'. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que ese es el pedido de la comisión que investiga el caso, tomando en cuenta que a la exautoridad se la acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

“La Comisión de Fiscales ha trabajado de manera intensa todos estos días y ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada para el día de hoy (lunes) donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Áñez”, sostuvo Lanchipa.

Por otro lado, la máxima autoridad del Ministerio Público también manifestó que el recurso presentado por la defensa de Áñez ante el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene efecto suspensivo, ya que considera que el recurso de queja establece que el Tribunal de Garantías no hubiese dado cumplimiento a alguna sentencia constitucional, pero para Lanchipa no hay tal.

"Este recurso de queja no tiene un efecto suspensivo que pueda paralizar la continuación del juicio”, reiteró la autoridad, a tiempo de exponer que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con más de 70 pruebas que están debidamente codificadas, casi una veintena de declaraciones testificales.

Con estos alegatos, buscan argumentar que Áñez adecuó su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal que es 'Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes', además de haber adecuado su conducta al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por 'Incumplimiento de deberes'.

A Áñez se la investiga por su asunción como presidenta de Bolivia (y los actos previos) en un contexto que contó con el visto bueno del oficialismo y la oposición, en medio de la renuncia y salida del país del en tonces presidente Juan Evo Morales, en noviembre de 2019.

