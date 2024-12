Fiscalía pide ampliar plazo de detención del caso ‘zuñigazo’; defensa afirma que estos ya vencieron

“La audiencia fue el 5 de julio y la vocal dispuso 5 meses de detención preventiva, esos cinco meses vencían el 5 de diciembre , para que se tenga una idea, qué ha pasado, la vocal a momento de dictar su resolución ha dicho que el juez que tiene a cargo el caso -el juez Quinto de Instrucción- señale audiencia para considerar esa situación jurídica, pero el juez no sé si se ha olvidado o lo dejó, no sé, nunca ha señalado esa audiencia de situación jurídica”, explicó el abogado Eusebio Vera.

La audiencia de consideración de ampliación de detención debía realizarse el 16 de diciembre, sin embargo, los acusados no fueron notificados y solo asistieron los abogados defensores en audiencia virtual. Al no encontrarse las personas, el fiscal dijo que debían estar presentes porque se pediría la ampliación de su detención y por esa razón el juez 13avo de Instrucción, que está de turno, postergó la audiencia para este viernes.

“Ayer he sido notificado de manera sorpresiva con señalamiento de audiencia de consideración de situación jurídica para el día de hoy 20 de diciembre, es decir estamos a 15 días exactamente de una detención preventiva de manera ilegal y no termina ahí porque esta mañana el juez no conocía quiénes eran los imputados”, graficó el abogado.