Fiscalía pide la detención preventiva por tres meses del gobernador de La Paz

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía solicita la detención preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro del gobernador de La Paz, Santos Quispe, en el proceso que se le sigue por uso indebido de bienes y servicios públicos, y obstrucción de la justicia.

La autoridad regional fue encontrada en presunto estado de ebriedad y con bebidas alcohólicas en su despacho, el martes en la noche y permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Junto a Quispe, la imputación también incluye a otras ocho personas, que supuestamente acompañaban al gobernador y se ocultaron en el baño y en la cocina, según denuncia de los asambleístas María Góngora e Israel Alanoca.

Para las próximas horas se prevé que Quispe sea sometido a una audiencia de medidas cautelares, mientras que integrantes de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) esperan una decisión para determinar si tienen que elegir a una autoridad interina.

Nuevos videos en su contra:





El Ministerio Público ha solicitado a la autoridad jurisdiccional autorizar una pericia informática de las grabaciones de las cámaras de seguridad para el desdoblamiento y congelamiento de imágenes del hecho denunciado, además de la colección de indicios materiales durante una inspección técnica ocular.

La imputación, que menciona a otros funcionarios identificados como Ermelinda A. Q., Sonia M. C., Grover M. H., Jesús Reynaldo C. A., Gregorio H. K., Dulce L. M. M., Marina C. S., y Ana N. A. A., también pide el extracto de llamadas telefónicas entre los investigados.