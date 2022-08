Fiscalía quita delitos de sedición y conspiración a procesados del caso ‘golpe I’

El memorial informa que estas personas están siendo acusadas por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por una denuncia de la ex diputada Lidia Patty , ahora con el pedido de los fiscales la acusación se reduce al delito de terrorismo, según el documento publicado por Bolivia Tv.

Precisamente, la semana pasada el fiscal Mejillones presentó la imputación formal en contra del exministro, Luis Fernando López, pero solamente por el delito de terrorismo y ya no figuran los otros delitos. La ex Presidenta, Jeanine Áñez está dentro de este proceso, aunque su nombre no figura en los documentos que publicó hasta el momento la fiscalía.