Fiscalía relega caso 'Gases lacrimógenos' y pide detención para dos aprehendidos

El caso 'gases lacrimógenos' quedó relegado por la Fiscalía, luego de la aprehensión de Arturo Murillo en Estados Unidos, y abrió otro proceso solicitando la prisión preventiva por seis meses para los dos primeros aprehendidos en el país, Daniel Leonardo Aliss Paredes y Carlos Daniel Bellot Ponce.





El Ministerio Público lleva adelante el caso “gases lacrimógenos” desde mayo del año pasado y no se pudo verificar avances, pese a que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, dijo que desde enero ya se había pedido la extradición de Murillo. Este segundo proceso se dio luego de conocerse de la aprehensión del exministro en EEUU.





La imputación señala que los indicios fueron recolectados entre el 25 y 27 de mayo, por tanto, el caso en el que está involucrado el ex-ministro de Gobierno se manejará por separado.





Las declaraciones de los imputados, los informes policiales, los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de la entidad bancaria donde se realizaron las operaciones fueron recibidas el 26 de mayo. Ayer los fiscales colectaron los teléfonos y los chips de los que declararon, tres teléfonos en total, el registro de las bóvedas del banco, y las fotografías que se logaron.





Los fiscales creen que los dos acusados no tienen arraigo natural, es decir que no tienen algún vínculo que los retenga en el país. Sobre Daniel Aliss Paredes señala que los datos personales y profesionales no coinciden con los proporcionados por otras entidades. En el caso de y Carlos Bellot Ponce, que es oficial de Policía, no figura este extremo en su tarjeta prontuario del Segip.





Por estas consideraciones, los fiscales solicitaron la detención preventiva de los dos aprehendidos por seis meses en el penal de San Pedro porque existe riesgo de fuga.

