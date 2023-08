Fiscalía saca del juicio por las ambulancias al gobernador de Potosí y procesa a 15 empleados

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, y otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos y no irán a juicio por el caso de la compra irregular de 41 ambulancias ; mientras que otros 15 funcionarios y personas particulares fueron acusadas formalmente por l as ficales, Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna.

Según la teoría de las fiscales, “el hecho no existió”, por tanto no se podía fundamentar una acusación. El gobernador de Potosí había manifestado que no se pagó los Bs 20,5 millones que supuestamente costaron los vehículos y que no había daño al Estado, las fiscales coincidieron con ese criterio.