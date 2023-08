Fiscalía uruguaya deja en libertad al suegro de Marset, aunque deberá declarar por la tenencia irregular de armas

Silvia Blanc, fiscal de Pando (Uruguay), informó que se decidió emplazar al hombre de iniciales G.O.G.G. por un posible delito de tenencia irregular de armas. Puesto que durante el allanamiento realizado por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, en una chacra (finca) de Empalme Olmos, se le incautó una escopeta sin papeles y municiones.



“Esta persona (suegro de Marset), que fue detenida, no está requerida a nivel nacional ni internacional; sabemos que posee antecedentes muy antiguos, seguramente ya se han cerrado causas. Estamos en plena investigación y no podemos dar muchos detalles”, manifestó, por su parte, Juan Rodríguez, director de Investigaciones de la Policía Nacional en conferencia de prensa.



Durante su declaración, el hombre de 61 años afirmó que no sabe acerca del paradero de su hijo, y respecto a la escopeta hallada en la vivienda, sostuvo que “es vieja”.



Rodríguez señaló que Mauro Troche, Giannina Troche, Sebastián Marset y Diego Marset, son requeridos por la Policía de Paraguay desde el 2022, además indicó que el cuñado tiene una alerta roja de Interpol. Mauro es hermano de la esposa del narcotraficante uruguayo.



Sebastián Marset es buscado por la Policía boliviana desde hace varias semanas, luego de que fuera localizado en la ciudad de Santa Cruz. Marset se fugó junto a su esposa y sus hijos de su lujosa vivienda ubicada en la zona norte de la capital cruceña, horas antes de que la Policía ejecute un operativo para su captura.