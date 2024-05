Fondo Indígena: Liberación de Julia Ramos enciende críticas a la justicia y hay cuestionamientos contra Evo

Estas reacciones llegaron desde varios flancos debido al impacto que tuvo este caso de corrupción por la pérdida cercana a los $us 200 millones que sufrió el Estado boliviano. Estos recursos, originados en la abundante renta petrolera de la pasada década, deberían ser invertidos en proyectos de desarrollo que fueron desviados a fines particulares.

Andrés Flores, diputado de la facción del MAS leal al presidente Arce, afirmó que en este caso no está implicado el presidente porque corresponde a la Justicia. Eso sí, apuntó a Evo Morales, porque fue durante su larga gestión (2006-2019) que estalló este escándalo .

En marzo de 2023 el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que la exdirectora del Fondo Elvira Parra, que estuvo como detenida preventiva más de siete años, y Ramos, q uien fue ministra de Desarrollo Rural, no tenían ninguna responsabilidad y prometió retirar la acusación.

El gran caso de corrupción

El “despilfarro y desfalco” en esa entidad alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones preliminares de la Fiscalía. De esta merma, sólo se recuperaron $us 1,4 millones. Al momento, no existen personas detenidas bajo este caso.