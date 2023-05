Forense reporta que Colodro murió por la caída, pero se investigan lesiones previas

Almorzó con su familia y cinco horas después murió tras caer del piso 15 de la Torre Ambassador, donde se encontraba su oficina. Sucedió el sábado en medio de una tormenta invernal, luego de varios días cálidos en Santa Cruz.



Según el informe del médico forense al que accedió EL DEBER, el interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, perdió la vida, precisamente, por efecto de esa caída, pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que aún se deben investigar si hubo lesiones previas.



La autopsia de ley, realizada por el forense de turno Rodrigo Valdez, se produjo cerca de las 10:00 de ayer en la morgue judicial del hospital Pampa de la Isla. El cuerpo de Colodro fue levantado pasadas las 22:00 del sábado de una vereda próxima al ingreso del edificio, que está ubicado en la avenida San Martín de Equipetrol.



“Causa de la muerte: Shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación”, se lee en el documento que se incorporó en el proceso de investigación.



En La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ratificó ese informe y lo hizo en el contexto de la presentación de los casos policiales que, el fin de semana, atendió la Policía.



“Estamos pidiendo un informe complementario para saber si todas y cada una de las lesiones que tiene el cuerpo de este compañero boliviano son anteriores a la caída de su cuerpo del piso 15, en el departamento de Santa Cruz”, afirmó la autoridad luego de asegurar que “todas y cada una de las hipótesis (de la causa de la muerte de Colodro) son válidas”.



“Las pertenencias que llevaba el señor Carlos Alberto Colodro López al momento de su caída han quedado bastante deterioradas y dañadas. Estamos reuniendo al mejor equipo de la Policía Boliviana en caso de que sea esclarecido”, anunció el ministro ante requerimientos de la prensa.



En todo caso, la respuesta del Castillo estuvo vinculada a una declaración que había realizado Jorge Valda, el abogado de la familia Colodro, respecto a este caso. Eso sí, el ministro dijo que la Policía encontró, en sus primeras actuaciones, una carta “de dos planas escrita en una hoja” a la que calificó de “presuntamente póstuma”. “Se debe realizar la pericia correspondiente para corroborar la veracidad de la misma y los presuntos móviles que lo hubieran llevado a suscribirla”, dijo.



Insistió, en varias ocasiones, que el caso está en proceso de investigación y, de este modo, se negó a revelar el contenido del manuscrito que pudo haber sido escrito por el interventor de Fassil.



“No vamos a filtrar el contenido de la carta hasta que se realicen las pruebas periciales correspondientes, los estudios grafológicos y el estudio psicotécnico que se haga a esta carta para recolectar más indicios para saber la veracidad o no de la misma”, afirmó.



Más tarde, el contenido de una de las dos planas de la carta comenzó a circular a través de varios medios, incluso desde las cuentas que el canal estatal Bolivia Tv tiene en las redes sociales.



Valda acompañó a la familia de Colodro a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizaron las declaraciones informativas. Hasta anoche, al menos 12 personas se apersonaron allí a requerimiento de la Fiscalía.



“Había múltiples hematomas; no solamente en el pecho, la parte donde sufrió el impacto de la caída. No contaba con un globo ocular, tampoco contaba con un testículo. Este extremo tiene que ser investigado”, señaló el jurista, quien acompañó las diligencias y las pericias. Además, precisó que no supo de la carta que mencionó Del Castillo, precisamente, hasta el momento de su conferencia.



Colodro asumió la intervención del Banco Fassil el 26 de abril. Hasta entonces, ocupaba una dirección en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la entidad que frenó las operaciones de esa entidad tras varias irregularidades detectadas.



En este tiempo, el interventor desarrolló sus tareas, precisamente, desde la Torre Ambassador, un moderno edificio donde Fassil tenía oficinas. La pasada semana, la autoridad trasladó su centro de operaciones a Manzana 40. Valda señaló que desde el miércoles pasado no había ido a ese piso 15, pues allí ya no existían documentos sobre el desarrollo de su trabajo. El sábado, dijo, llegó al Ambassador pasadas las 17:30 para terminar un informe que debía ser presentado este lunes.



A esa hora, relató, se incorporó un nuevo guardia, quien se subió hasta el piso 15, pero permaneció en un ambiente distinto al de Colodro. “A las 21:00 le llaman los guardias de abajo para informarle el suceso”, señaló. Aparentemente, el interventor cayó desde una terraza. El vigilante y otros guardias fueron convocados a prestar declaraciones informativas.



“Él era una persona muy responsable. Él cumplió con su trabajo hasta el último momento y él ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil. Siempre ha estado preocupado, desde el momento en el que le han dado la intervención”, declaró luego la viuda de Colodro a los periodistas.



Tras ser consultada sobre la carta que se había encontrado en la oficina la mujer respondió: “Nada, nada”. Estaba muy afectada. Valda, eso sí, manifestó que él acompañó la investigación “desde un primer momento con la Fiscalía y la Policía” y remarcó que, en las pesquisas llevadas adelante, “no se ha colectado ninguna carta”. Además, dijo que hubo irregularidades en el precintado del lugar y pedirá explicaciones.



Tras la intervención del banco Fassil, se conformó una comisión de fiscales para investigar a los exejecutivos por delitos financieros. En esta comisión, participan dos fiscales. Luego se anexó otra de tres para desarrollar las pesquisas. Tras la muerte de Colodro se sumaron otros fiscales, esta vez de la División Delitos contra la vida. En total hay siete representantes del Ministerio Público que realizan labores específicas en este caso que desde el sábado dio un giro inesperado y dramático.



El caso por delitos financieros, además por legitimación de ganancias ilícitas se sustanció ante el juzgado cautelar de la jueza Marianela Salazar. Ella ordenó la detención de cuatro ejecutivos y de una gerente general de Fassil. Tras la muerte del interventor la jueza pidió garantías para desarrollar sus labores, teniendo en cuenta que “el caso es complejo y delicado” por las implicaciones que pueda tener en el futuro.