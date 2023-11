Formalizan apelaciones contra resoluciones judiciales que favorecieron a Jeanine Áñez; Lima dice que fueron un "exceso"

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Ministerio Público formalizaron los recursos de apelación y enmienda en contra de las resoluciones judiciales que favorecieron a la expresidenta Jeanine Áñez por los casos de Senkata (El Alto) y de Sacaba (Cochabamba), informó este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima.



"En horas de la mañana ya se ha presentado en forma física el recurso de enmienda en Cochabamba, Sacaba, y también se han presentado recursos de enmienda y apelación en El Alto", dijo Lima en un contacto con periodistas en La Paz.



Según la autoridad, esta situación significa que en tanto no se pronuncien los tribunales departamentales de Justicia de esas regiones, a través de sus salas penales, no se puede decir que las decisiones favorables a Áñez "tengan algún efecto jurídico".



Es decir, esas decisiones "han quedado suspendidas como consecuencia de los recursos de enmienda y apelación. En el fondo, el Gobierno considera que hubo un exceso de ambos tribunales de sentencia porque, como ustedes saben, el tema de la competencia de, si se juzga en la vía ordinaria o en juicio de responsabilidades (a la exmandataria) ya ha sido objeto de presentaciones formuladas por la exsenadora Jeanine Áñez y las cuales han sido rechazadas a nivel de decisión de los mismos jueces en El Alto y Sacaba", señaló.



Durante las últimas semanas, tribunales de El Alto y Sacaba, respectivamente, se declararon incompetentes para juzgar a la expresidenta Áñez mediante un proceso ordinario por las muertes en Senkata y Sacaba durante la crisis de 2019.



Pero, "no se puede volver a llevar a tribunales algo que ya está decidido. Además, en el caso EBA, hay una sentencia constitucional, es decir, la determinación de que la vía ordinaria es la que corresponde para el juzgamiento de la exsenadora Áñez está consolidada por jueces, por tribunales de apelación y también por sentencia constitucional", señaló.



"Por lo tanto, nos parece que en este caso, ambos tribunales, tanto de El Alto, como de Sacaba, han actuado al margen de la ley", añadió la autoridad.