Fospa: guardianas del Aguaragüe dicen que les niegan información sobre proyecto de túnel

Es uno de los bolsones más importantes de agua del Chaco y existe un proyecto para penetrarlo a través de un túnel.



Para las mujeres guaraníes que se denominan Guardianes del Aguaragüe, la serranía es motivo de preocupación, ya que aseguran que no les han dado la información sobre el proyecto, a pesar de varias solicitudes.



Ante el Tribunal Ético en Defensa del Cuerpo y el Territorio de las Mujeres,

cuestionaron el incumplimiento de la información abierta para la defensa ambiental, compromiso asumido por Bolivia al suscribirse y además ratificar el Acuerdo de Escazú.



Denunciaron que no tienen acceso a los estudios realizados, y que se apunta a construir el túnel por decreto.



Evarista Cadencia, capitán grande del pueblo Guaraní de Yacuiba, denunció este viernes ante el XI Foro Social Panamazónico (Fospa Bolivia 2024), que se reúne en Rurrenabaque, sobre la construcción de un túnel en el parque Aguaragüe, que afecta los afluentes de agua.



Cadencia además pidió que se deje sin efecto esta obra, que atentaría contra la naturaleza, los ecosistemas del Chaco y la disponibilidad de agua en un futuro no muy lejano.