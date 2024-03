Fotografías confirman versión de Gabriela Zapata sobre su hijo con Evo Morales

El hijo de Evo Morales existió, como lo reconoció él mismo en 2016 , porque fue inscrito en una Oficialía del Registro Cívico de Cochabamba. Esos datos no son nuevos, pero sí el hecho de que la partida que daba constancia de la inscripción del niño desapareció misteriosamente y luego dio paso al cierre virtual de la base de datos de los hechos más importantes de las ciudadanas y ciudadanos de Bolivia.

La base de datos es la del que fue conocido como Registro Civil, en la que se registra los nacimientos, matrimonios, defunciones y reconocimiento de hijos. Ahora se denomina Servicio del Registro Cívico (Sereci) y depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Después del escándalo del hijo de Evo Morales, la sala plena de ese tribunal emitió resoluciones administrativas con las que se ha blindado el registro al que ahora solo pueden acceder los funcionarios y oficiales del Sereci. El sistema detecta quién entra y qué hace, así que esos servidores públicos no pueden hacer nada sin exponerse a investigaciones o procesos. Estas restricciones violan el derecho a la información, consagrado en los artículos 21.6 y 106 de la Constitución Política del Estado.

En 2016, Carlos Valverde Bravo reveló que Evo Morales tuvo un hijo con Gabriela Zapata. El dato era relevante porque esta era gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. que se adjudicó contratos del estado por un valor aproximado a 500 millones de dólares. El 5 de febrero de ese año, Morales admitió la existencia del niño, pero dijo que había fallecido. En declaraciones al Tribunal de Sentencia Penal N° 4 de La Paz, el lunes, Zapata no ratificó la versión del fallecimiento, sino que dijo que Evo se hizo cargo del hijo que ambos registraron.