Fracasa reunión partidaria en la Vicepresidencia y convocan a reanudar sesión el miércoles

Escucha esta nota aquí

La reunión de concertación que había convocado el Vicepresidente, David Choquehuanca, en sus oficinas a los tres partidos fracasó por inasistencia de Creemos; ahora se comunicó que se reanudará la sesión el miércoles a las 14:00 para intentar elegir a un nuevo Defensor del Pueblo, informó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.





“De todas maneras, asumió un compromiso con Comunidad Ciudadana de que la sesión se va a reinstalar el miércoles a las dos de la tarde, no se lo va a hacer antes para ver si se pueden generar o aperturar estos espacios de diálogo, para que se pueda llegar a un resultado positivo para el país en temas del Defensor del Pueblo”, informó el diputado Carlos Alarcón al salir de la Vicepresidencia.





Desde el 5 de mayo la Asamblea intenta elegir a un nuevo Defensor del Pueblo sin éxito porque el MAS no logra consolidar dos tercios de voto que requiere este proceso; mientras que los opositores se aferran a elegir a un Defensor que no sea afín al MAS. En 10 días ese problema no se solucionó.





Este lunes el Vicepresidente sorprendió con una convocatoria para reinstalar la sesión a las 10:00 y los diputados que quedaron en La Paz lograron llegar a esa sesión y los que viajaron a sus regiones tuvieron que llegar directo a la sesión de Asamblea.





A las 14:00 el MAS nuevamente constató que no existe uniformidad en su propia bancada, pues de 97 votos que tiene 92 votaron por el candidato de su preferencia, es decir que cinco legisladores no acataron la instrucción de la jefatura de bancada.





De ese modo volvió a frustrarse la elección y Choquehuanca optó por convocar a los jefes de bancada, pidió dos delegados por partido. El MAS dijo que fue su sugerencia; CC designó a Carlos Alarcón y Luis Seoane, pero Creemos asistió con tres legisladores y cuando no los dejaron ingresar, abandonaron el encuentro y se frustró la reunión.





Aunque los parlamentarios de CC rechazaron la sorpresiva convocatoria a sesión de Asamblea y dijeron que ya no hay buena fe en el Vicepresidente, el jefe de bancada dijo que hay un compromiso formal de la segunda autoridad del país para sesionar el miércoles.





“Ya tenemos la certeza de que por lo menos no vamos a estar a salto de mata como con la convocatoria dos horas antes, ahí el compromiso formal del Vicepresidente que se va a reanudar la sesión de la votación del Defensor del Pueblo el día miércoles”, aseguró Alarcón.





Lea también PAÍS Tercera votación no logra dos tercios; Choquehuanca exhorta al diálogo y la sesión entra en cuarto intermedio (VEA EL VIDEO) Ningún postulante logró los 107 votos necesarios para ser elegido como nuevo Defensor del Pueblo. El presidente de la Asamblea espera que haya acercamiento entre Creemos, el MAS y CC

​