Fue sancionada la Ley del censo, Evo perdió la pulseada y dejan norma a Arce

“Lamento hermano presidente y colegas que aquí vengamos a decir: ‘Me sumo al dolor de la ciudad de Santa Cruz y me solidarizo’, pero no quieren aprobar el proyecto de ley que va a pacificar y que va a devolver la economía al país. El departamento de Santa Cruz también está dentro de Bolivia y yo como senadora no estoy aquí para levantar la mano o apretar un botón. A mí no me eligió una persona y no me van a dar lineamientos y tampoco tengo patrones porque el pueblo me eligió”, reprochó la senadora masista por el Beni, María Roxana Nacif.