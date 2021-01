Fuentes del MAS niegan internación de Evo Morales

Escucha esta nota aquí

Esta noche corrió el rumor de que Evo Morales estuvo internado en la clínica Los Olivos de Cochabamba que es de propiedad de Mauricio García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera. Un médico del lugar pidió consultar con la familia de Morales para confirmar el diagnóstico positivo a coronavirus y afirmó que no podía dar mayor información.



Se dijo que el expresidente Morales habría dado positivo a una prueba de coronavirus cuando acudió a la clínica Los Olivos en Cochabamba para una revisión artroscópica (estudio de las articulaciones) y por protocolo le realizaron la prueba para detectar el Covid-19 y esta salió positivo.

Fuentes del MAS señalan que Morales no está internado, que tuvo tos durante el fin de semana, razón por la cual se hizo la consulta médica.

Mario Cronenbold dijo en el programa No Mentirás que habló con él y que no está internado.