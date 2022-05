Fuerza antidroga confisca 200 kilos de cocaína en nueve operativos en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautó de 200 kilos de cocaína, 145 de clorhidrato y 55 de pasta base, en nueve operativos ejecutados en el departamento de Santa Cruz, según informó este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Con esta cifra, la cantidad de esa droga confiscada llega a las 7,10 toneladas antes de cumplirse en quinto mes de este año. En 2021, se hallaron cerca de 14 toneladas de cocaína.



“En estos nueve operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ha logrado la aprehensión de 14 personas y el secuestro de siete vehículos por un valor aproximado de $us $us 97.000 y dos inmuebles valuados en $us 168.000”, precisó del Castillo.

La autoridad señaló que la afectación total al narcotráfico fue de $us 650.000 en esas nueve intervenciones desarrolladas por la policía antidroga del país.

Detalló que el primer caso tiene que ver con un caso de distribución al raleo de pasta base de cocaína, pero en el marco de la investigación vinculada con la Reina del Microtráfico. “Se ejecutó la cuarta fase de ese caso”, detalló el ministro.

La Policía allanó una vivienda ubicada en la zona de Satélite Norte, donde detuvo a tres personas. Allí se encontraron 135 gramos de pasta base y 60 tabletas de Flurazepam, un fármaco que se usa para hacer dormir a los pacientes, pero que es usado para cometer delitos.

La Felcn también interceptó un camión con 122 kilos de cocaína “de alta pureza”, precisó el Ministro, quien destaco que el alijo tenía marcas de delfines que correspondería a una organización del Perú para droga “de exportación”.

También se ejecutaron dos operaciones en el Aeropuerto Viru Viru. En el primer caso se aprendió a una mujer que intentó llevar a Estados Unidos cocaína impregnada en hamacas, mientras que otra señora quiso hacer lo mismo pero con una encomienda de alimentos.

La autoridad reportó además que se interceptó un minibús tipo Noha con 20 kilos de cocaína refinada en las cercanías de Cotoca. De igual manera, un ciudadano fue aprehendido por transportar estupefacientes entre Eterazama y Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

En el Plan Tres Mil se ejecutó el plan Vecino Seguro que permitió la captura de un ciudadano con una mochila que llevaba 11 paquetes tipo ladrillo de cocaína, mientras que otra persona fue detenida con 21 kilos de droga.

Estos interceptaciones al narcotráfico se produjeron este mes y estarían reflejando un repute de las actividades del narcotráfico y del tránsito de estupefacientes a través de territorio nacional hacia Brasil, Argentina y Paraguay.

En los operativos también se secuestró marihuana que tras ser producida en Paraguay debe atravesar Bolivia para llegar a Chile, el país de la región con mayores indicadores de consumo de esa droga. Este año ya se incautaron de 18 toneladas de ese estupefaciente.