Funcionaria de Diputados es la tercera empleada pública herida en accidente de bus

Kimberly Arce Velásquez trabaja en el comité de una diputada potosina del MAS. Según allegados a la familia ella no quería viajar a la sesión por el 6 de Agosto en Sucre, por ser madre lactante de una pequeña de cuatro meses, pero su jefa la obligó. Ahora está en terapia intensiva en Potosí, muy grave .

“Estamos realizando todas las acciones correspondientes para auxiliar y colaborar en todo lo que requieran los heridos y los familiares de las víctimas de este trágico hecho”, se lee en un comunicado del Ministerio de Salud.

Arce Velásquez es de La Paz. Allegados a su familia informaron que trabaja con una diputada de Potosí “quien la obligó a viajar a Sucre.Tiene un bebé de cuatro meses. Ella no quería viajar, pero su diputada la presionó”, insiustió la fuente que no quiso revelar su identidad. Este medio no pudo comunicarse con la diputada, por eso mantiene su nombre en reserva.