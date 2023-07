Funcionaria denunció a director del Sernap por acoso sexual ante el ministro de Medioambiente hace un mes

“Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría ), soy una persona de escasos recursos económicos", dice una parte de la carta dirigida por una ex funcionaria del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap) al ministro de Medioambiente y Agua, Rubén Alejandro Méndez Estrada.

"Al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría y que haría todo para hundirme. Le rogué que me afiliara a la Caja Nacional, pero dijo que no lo haría. Decidí continuar con el embarazo, motivo por el que me despidió”, dijo la mujer en la carta al Ministerio.