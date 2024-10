Gabinete social del Gobierno incorpora a alcaldías y a gobernaciones en la lucha anticrisis

Las organizaciones sociales del pacto de unidad afín al gobierno participaron en este denominado “gabinete social” en el que se reúnen los ministros de Estado y los dirigentes sindicales. En su primera reunión de agosto plantearon el control de divisas , lo que llevó a una reacción casi inmediatao de parte de los empresarios. En esta oportunidad no hubo una conferencia de las organizaciones y solo Gómez habló con los periodistas.

Según el dirigente, se debe emitir un decreto para la participación de las dos entidades subnacionales , aunque no explicó cómo participarán las gobernaciones, pues carecen de personal de apoyo. Lo mismo con municipios pequeños y fronterizos, que carecen de personal y subsisten con el mínimo de funcionarios.

El Gobierno no logra controlar la escasez de alimentos, combustibles, los incendios y la falta de divisas . Hasta el momento, todas las fórmulas que ensayó no dieron resultado y los precios de la canasta familiar empiezan a incrementarse cada día.

La dirigencia, esta vez, no hizo referencia a los créditos que debe aprobar la Asamblea. El crédito de $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) está pendiente en la Cámara de Senadores. Mientras que el de $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está en la Cámara de Diputados y debe ser tratado esta semana.