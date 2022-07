Gabriela Montaño “espantada” con el pedido de Patty de procesar a Rivero y a Salvatierra

Gabriela Montaño, exministra y exsenadora, reaccionó “espantada” ante el pedido de la exdiputada masista Lidia Patty de incluir dentro del proceso por el caso “golpe I” a Susana Rivero y Adriana Salvatierra, exasambleístas del MAS.

Mediante su cuenta en Twitter, la excolaboradora de Evo Morales recordó a la denunciante cuando junto con sus dos excompañeras defendió a la indígena de una agresión al interior del hemiciclo del legislativo.

“Las declaraciones de mi excolega @lidiapattym me espantan, no sólo porque @susanariverog y @Adriana1989sa pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos, sino porque cuando tuvimos que defenderla de una agresión física en la ALP, no dudamos ni un minuto”, posteó.

Ayer la exdiputada Patty solicitó a la Fiscalía incluir en la causa a Rivero y a Salvatierra, por considerar que cometieron “traición” cuando se reunieron con opositores en medio de la convulsión social hace casi tres años.

El tuit:

Las declaraciones de mi excolega @LidiaPattyM me espantan, no sólo porque @susanariverog y @Adriana1989sa pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos, sino porque cuando tuvimos que defenderla de una agresión física en la ALP, no dudamos ni un minuto. — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) July 7, 2022

“Nos pretenden enfrentar, dividir para hacernos callar y desaparecer. Pues se equivocan, somos hijas de la rebeldía”, acotó la exministra, que abandonó el país rumbo a México, junto a Evo Morales y Álvaro García Linera en noviembre de 2019.

De acuerdo con Montaño, “lo central es que quienes asesinaron a bolivianos durante el golpe de Estado vayan a la cárcel, quienes tomaron el poder por asalto para robar y abusar no sean impunes”. También exigió “memoria, verdad y justicia”, enfatizando que “eso no se construye golpeando a otras víctimas con acusaciones absurdas”.